Buğra Gökce'den konut krizi için çözüm önerileri: Sosyal konut hayata geçirilmek zorunda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Buğra Gökce, üniversite öğrencilerinin kiralık konut için tercih ettiği ilçelerdeki fahiş kira artışlarına dikkat çeken bir açıklama yaptı ve çözüm önerilerini sıraladı. Konut hakkının Anayasal bir hak olduğunun altını çizen Şehir Plancısı Gökce, “Sosyal konut uygulamasını hayata geçirmek, büyük şehirlerimizde sosyal konut üreterek halka arz etmek zorundayız.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Buğra Gökce, üniversite öğrencilerinin kiralık konut için tercih ettiği ilçelerdeki fahiş kira artışlarına dikkat çeken bir açıklama yaptı ve çözüm önerilerini sıraladı.

İstanbul’da öğrencilerin kiralık konut için yoğun şekilde tercih ettiği 8 ilçedeki kiraların son 2 ayda ortalama yüzde 21 oranında arttığını kaydeden Gökce, son 2 ayda enflasyonun yüzde 18 arttığını dolayısıyla kiraların enflasyonun üzerinde yükseldiğini belirtti.

Gökce, kira artışlarını şu ifadelerle gerekçelendirdi:

“1- Ev sahipleri daha yüksek gelir elde etmek için kira fiyatlarını arttırdılar.

Makroekonomik koşullar nedeniyle, ev sahipleri enflasyon oranında veya enflasyonun üstünde bir gelir elde edebilmek için kira bedellerini sürekli arttırıyorlar. Özellikle üniversiteye yeni başlayacak öğrencilerin İstanbulumuza gelecek olması, talep yönünde bir artış ürettiği için ev sahiplerinin bu talebi bir fırsat olarak değerlendirerek kira bedellerini çok yüksek oranda arttırması muhtemel.

2- Konut arzı talebi karşılamıyor.

İstanbul'da boş konutlar, yabancılara konut satışı, ölçüsüz şekilde artan sığınmacı ve düzensiz göçmen nüfusu gibi unsurlar nedeniyle büyük bir konut talebi var. Dolayısıyla fiyatlar taleple birlikte doğrusal olarak artıyor.”

ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ SIRALADI

Gökce, bu durum karşısında çözüm önerilerini sıraladı. Konut hakkının Anayasal bir hak olduğunun altını çizen Şehir Plancısı Gökce, “Sosyal konut uygulamasını hayata geçirmek, büyük şehirlerimizde sosyal konut üreterek halka arz etmek zorundayız.” dedi.

Boş konutların yeniden kullanılmasının önünün açılmasına yönelik de çalışma ve önerilerde bulunduklarını kaydeden Gökce, “Boş konutların da yeniden kullanılması için bir dizi öneri daha önce yapmıştık. Kademeli emlak vergisi uygulamasıyla boş konutlardan gerçek bedel üzerinden vergi alınarak bu boş konutların talebe arz edilmesini teşvik etmek gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLIK KARŞILIĞI KONUT SATIŞI

Vatandaşlık karşılığı konut satışı uygulamasının konut piyasasını dengesizleştiren bir noktaya geldiğinin altını çizen Gökce, şöyle dedi:

“Yabancılara vatandaşlık karşılığı konut satışı uygulamasının durdurulması da önemli. Bu uygulama vatandaşlarımızın konut erişimini kısıtlayan, konut piyasasını da dengesizleştiren bir noktaya erişmiş durumda. Kamunun görevi öncelikli olarak vatandaşların haklarını korumaktır.”

Sorunun çözümü için yapısal ve kalıcı adımların atılmaması halinde Türkiye’de konut krizinin daha da derinleşeceğini vurgulayan Gökce, “Tüm karar vericilerin bu nedenle gereken adımları atmasını umuyoruz.” ifadelerini kullandı.