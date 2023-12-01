Buğra Gökce, İzmir adaylığı için İBB'den istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak için İBB'deki görevinden istifa etti. Gökce’nin hafta başında İzmir’e giderek CHP İl Başkanlığı’na adaylık dosyasını sunması bekleniyor.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa süreci bugün sona eriyor. Kamuda görev yapan isimlerin bugün saat 17.00’ye kadar görevlerinden istifa etmesi gerekiyor.

İstanbul’un yaşadığı kentsel problemler hakkında hazırladığı raporlarla dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, bugün istifasını sunarak görevinden ayrıldı.

2017-2022 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde bulunan ve 1 Haziran 2022’den bu yana İBB’de Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Gökce, CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak için başvuruda bulunacak.

Gökce’nin hafta başında İzmir’e giderek CHP İl Başkanlığı’na adaylık dosyasını sunması bekleniyor.

BUĞRA GÖKCE KİMDİR?

1974 yılında Ankara’da doğan Buğra Gökce, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 1995 yılında mezun olduktan sonra 2000 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Gökce, 2002 yılından itibaren TMMOB Şehir Plancıları Odası’nda çeşitli kademelerde yöneticilik görevleri üstlenmesinin ardından 2006-2007 yıllarında Oda’nın Genel Başkanı oldu.

2005 yılından itibaren ODTÜ ve Gazi üniversitelerinde 2014 yılına kadar yarı zamanlı öğretim görevliliği yapan Gökce, 2008 yılında İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Üyeliği’ne atandı.

Gökce, 2007 yılında Japon hükümetinin verdiği bursla Japon kentlerinde planlama ve kentsel ulaşım yatırımları konusunda lisansüstü eğitim aldı. 2008 yılında ODTÜ Şehir Planlama Anabilim Dalı’ndan doktora derecesi alan Gökce’nin İngilizce yazdığı doktora tezi uluslararası bir yayınevi tarafından basıldı.

Buğra Gökce’nin 1996 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi’nde başlayan kamu görevi 2009 yılına kadar sürdü. Gökce, 2009- 2010 yıllarında İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

2009 yerel seçimleri sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Çankaya Belediyesi’ne geçişine muvafakat verilmediği için memuriyetten istifa ederek Çankaya Belediyesi’nde görev yapmaya başlayan Gökce, 2010-14 yıllarında Çankaya Belediyesi’nde yatırımlardan sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttü.

Gökce, 2014 yerel seçimleri sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Fen İşleri Daire Başkanı olarak göreve başladı ve aynı yılın ekim ayında Genel Sekreter Yardımcılığı’na atandı.

2016 yılı Eylül’ünde vekaleten atandığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine 2017 Mart başında asaleten getirilen ve Mayıs 2022 tarihine kadar bu görevi sürdüren Gökce, İzmir’de altyapı, üstyapı proje ve uygulamalarının yürütülmesi sonrası, büyükşehir bütününün sevk ve idaresi sorumluluğunu da üstenmiş oldu.

Gökce, 1 Haziran 2022’da ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. Aynı zamanda Gökce, Şubat 2023-Temmuz 2023 arasında İETT Genel Müdürlüğü görevinde bulundu.