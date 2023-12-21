Buğra Gökce: İzmir adeta ötekileştiriliyor

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Buğra Gökce, İzmir'in merkezi yönetimden yeterli altyapı katkısını alamadığını belirterek "İzmir ne yazık ki hak ettiğinin çok altında kamu yatırımı alıyor. Adeta ötekileştiriliyor. Bu böyle devam etmez. İzmir’in kentsel dönüşüm, deprem güvenliği, ulaşım, altyapı gibi konularda sıçramaya ihtiyacı var" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Buğra Gökce, kentin yeterli kamu desteğini alamadığını dile getirdi.

İzmir'in İstanbul ve Ankara'nın ardından en fazla vergi ödeyen üçüncü kent olduğunu hatırlatan Gökce, kentin hem tarım alanında hem de sanayi alanında önemine değindi.

"İzmir’in kentsel dönüşüm, deprem güvenliği, ulaşım, altyapı gibi konularda sıçramaya ihtiyacı var" diyen Buğra Gökce, "Hayata geçireceğimiz akılcı politikalarla, Ankara’yı da görevini yapmaya, İzmir’e karşı sorumluluğunu yerine getirmeye çağıracağız" ifadesini kullandı.

Gökce, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"2022 yılında İzmir tam 267 milyar lira vergi ödedi. İstanbul ve Ankara’dan sonra Türkiye’de en çok vergi ödeyen il İzmir oldu. İzmir’in sektörel gayri safi hasılası Türkiye’nin sektörel gayri safi hasılasının yüzde 8,3’ü. İstanbul’dan sonra Türkiye’ye en büyük katkıyı sağlayan önemli bir sanayi merkezi. Tarım, ormancılık ve hayvancılıkta Türkiye 100 lira gelir üretiyorsa bunun 4,4 lirası İzmir’de üretiliyor. Konya’nın arkasından tarım, orman ve hayvancılıkta Türkiye’ye en çok katkı sunan il İzmir. Ancak İzmir ne yazık ki hak ettiğinin çok altında kamu yatırımı alıyor. Adeta ötekileştiriliyor. Bu böyle devam etmez. İzmir’in kentsel dönüşüm, deprem güvenliği, ulaşım, altyapı gibi konularda sıçramaya ihtiyacı var. 10 yıldır bitirilemeyen Ankara - İzmir Yüksek Hızlı Tren projesinin bitmesi, bu tren hattı ile İzmir üretiminin merkezle güçlü bir şekilde entegrasyonun sağlanması gerekiyor. Halkapınar - Otogar metro hattının yapımı 15 yıldır gündemde. Ne yazık ki proje ilerlemedi. İzmir’de kent içi ulaşım için kritik öneme sahip olan, toplam yatırım tutarı da 8 milyar 136 milyon olarak belirlenen projenin yapımı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu yıl 3.000 TL (evet üç bin) ödenek belirledi. Bu projenin de hızla tamamlanması acil bir ihtiyaç.

"KISA ÇÖP UZUN ÇÖPTEN HAKKINI ALACAK"

O yüzden diyoruz ki: 'Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak.' Hayata geçireceğimiz akılcı politikalarla, Ankara’yı da görevini yapmaya, İzmir’e karşı sorumluluğunu yerine getirmeye çağıracağız. 'İyi plan, güçlü icraat' ile sorunları aşacağız. İzmir her alanda kendi gücüne, kendi büyüklüğü ve konumuna uygun muamele görecek, her alanda hak ettiği yerde olacak."