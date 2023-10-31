Buğra Gökce, konut fiyatlarındaki astronomik artışa dikkat çekti, çözüm önerilerini sıraladı

Konuttaki fahiş fiyatların yılar çindeki değişime ilişkin verileri paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökce, krize sürükleyen uygulamaların bir an önce terk edilmesi ve bilim ışığında bütüncül uygulamalar yapılması çağrısında bulundu.

AKP iktidarında her geçen gün etkisini artıran hayat pahalılığı, konut krizini de beraberinde getiriyor. Satılık konutlardaki fiyatlar yurttaşın ev alma şansını elinden alırken, yüksek fiyatlı kiralar barınma krizini beraberinde getiriyor.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı “X” üzerinden yaptığı paylaşımda REIDIN’ın emlak endeksi verilerine dikkati çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, endekse göre kiralık konut endeksinin son bir yılda yüzde 141,3, son üç yılda yüzde 753,9, son 5 yılda ise yüzde 966,7 arttığına vurgu yaptı.

Satılık konut endeksi verilerini de paylaşan Gökce, son bir yılda yaşanan artışın yüzde 90,9, son 3 yılda yaşanan artışın ise yüzde 612,2 olduğunu kaydetti.

"KONUT VE KİRA FİYATLARI ASTRONOMİK BİR ARTIŞ YAŞADI"

Söz konusu fiyat değişiklerine karşın başına düşen milli gelirin ise 10 bin 600 dolar seviyesinde sabit kaldığına dikkat çeken Gökce, "Türkiye'de vatandaşlarımızın geliri artarken, konut ve kira fiyatları astronomik bir artış yaşadı. Bugün Türkiye'de barınmak hem 5 yıl öncesine göre daha pahalı hem de hanehalkı bütçesinden daha fazla pay alıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Çözüm önerilerini de sıralayan Gökce, hali hazırda yapılan ve krize sürükleyen uygulamaları değiştirmek gerektiğini kaydetti. Gökce, "Çeşitli tiplerde sosyal konut üretmek, inşaat sektörünün dışa bağımlılığını azaltmak ve sosyal konut üretimini teşvik etmek, yurt yapmak, yurtlarımızın standartlarını arttırmak zorundayız" dedi.

Gökce, çözüm için akıl ve bilim ışığında bütüncül uygulamalar yapılması çağrısında bulundu.