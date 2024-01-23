Buğra Gökce: Konut sahibi olmak lüks değil haktır

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Buğra Gökce, İzmir'de bir evin ortalama satış fiyatının 3 milyon 39 bin lira olduğuna dikkat çekerek, "Konut sahibi olmak lüks değil haktır. Devlet vatandaşların konut hakkını korumak zorundadır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Buğra Gökce, İzmir'de artan konut fiyatlarına dikkat çekti.

100 metrekarelik bir evin satış fiyatının 3 milyon lirayı aştığına dikkat çeken Gökce, "Konut sahibi olmak lüks değil haktır" dedi.

Gökce, İzmir'de sosyal konut projesi ile deprem dirençli ve konut hakkını koruyan bir kent oluşturmak istediklerini söyledi.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Gökce, şunları söyledi:

Gençlere, çalışanlara, emeklilere konut almak hayal oldu. Açık kaynak verilerine göre İzmir’de 100m2 bir evin ortalama satış fiyatı 3 milyon 39 bin liraya çıktı. Bir asgari ücretlinin ev sahibi olabilmesi için tam 178 ay yani yaklaşık 15 yıl yemeden içmeden çalışması gerekiyor. Asgari ücretin yüzde 50 üstünde maaş alan biri yemese içmese 119 ayda yani 10 yılda konut sahibi olabiliyor. Konut sahibi olmak lüks değil haktır. Devlet vatandaşların konut hakkını korumak zorundadır. Bugün karşı karşıya olduğumuz krizin en önemli sebebi anayasada yer alan bu hakkın korunmaması, şehirlerimizin halk için değil rant için yönetilmesidir.

💥 Gençlere, çalışanlara, emeklilere konut almak hayal oldu.



📊 Açık kaynak verilerine göre İzmir’de 100m2 bir evin ortalama satış fiyatı 3 milyon 39 bin liraya çıktı.



📌 Bir asgari ücretlinin ev sahibi olabilmesi için tam 178 ay yani yaklaşık 15 yıl yemeden içmeden çalışması… pic.twitter.com/zPHAmOHtbL — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) January 23, 2024

"İZMİR'İN DEPREM DİRENCİ ARTACAK"

Bizim en büyük önceliğimiz İzmir’den başlayarak konut hakkını koruyacak, şehirlerimizin deprem direncini arttıracak politikalarla sosyal konut üreterek halkımıza sunmak olacak. Bir seferberlik ruhuyla, İzmir’in tüm gücüyle, merkezi hükümeti de akılcı ve somut önerilerle harekete geçmeye çağırarak konut krizini hafifletmek için çalışacağız. Yerinde ve tarihi dokuyu koruyarak hayata geçireceğimiz kentsel dönüşüm projeleriyle İzmir’in hem deprem direnci artacak, hem de sosyal konutlarla halkımız biraz da olsa nefes alacak. Sorumluluğumuzu da, İzmir’in gücü ve imkanlarıyla yapabileceklerimizi de biliyoruz. İzmir için de Türkiye için de çalışacak, birlikte başaracağız."