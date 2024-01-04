Buğra Gökce’den gazetemizin Ege Bürosu'na ziyaret
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Buğra Gökce, gazetemizin Ege Bürosu'nu ziyaret etti.
BİRGÜN EGE
CHP’de 31 Mart yerel seçimleri için belediye başkan aday adayları sahada çalışmalarını sürdürüyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Buğra Gökce, basın ziyaretleri kapsamında gazetemizin Ege Bürosu'nu ziyaret etti.
Karşılıklı başarı dileklerinde bulunulan ziyarette, yerel seçim sürecine dair görüş alışverişi yapıldı.
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