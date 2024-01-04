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Buğra Gökce’den gazetemizin Ege Bürosu'na ziyaret

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Buğra Gökce, gazetemizin Ege Bürosu'nu ziyaret etti.

BirGün Ege
  • 04.01.2024 14:46
  • Giriş: 04.01.2024 14:46
  • Güncelleme: 04.01.2024 14:47
Buğra Gökce’den gazetemizin Ege Bürosu'na ziyaret

BİRGÜN EGE 

CHP’de 31 Mart yerel seçimleri için belediye başkan aday adayları sahada çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Buğra Gökce, basın ziyaretleri kapsamında gazetemizin Ege Bürosu'nu ziyaret etti. 

Karşılıklı başarı dileklerinde bulunulan ziyarette, yerel seçim sürecine dair görüş alışverişi yapıldı.

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