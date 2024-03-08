Buğra Kavuncu: Cumhurbaşkanı adayı olamayanların 'Kaybederiz' deme hakkı yok

İYİ Parti'nin İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek "Bu fırsatı kaçıranlar, buna cesaret edemeyenler 'Yapmayın, etmeyin İstanbul’u Ankara’yı kaybederiz' diyemez" diye konuştu.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Buğra Kavuncu, 3 hafta sonra yapılacak yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'ya konuşan Kavuncu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı mayıs ayında yapılan seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmamakla eleştirdi.

"ÜLKENİN KURTARICISI GİBİ DAVRANMASINLAR"

"Gittik “Bu vazifeyi alın” dedik. Bize “Kemal Bey’in adaylığını istiyoruz” dediler. Bu fırsatı kaçıranların, buna cesaret edemeyenler “Yapmayın, etmeyin İstanbul’u Ankara’yı kaybederiz” diyemez" ifadelerini kullanan Buğra Kavuncu, "Bize bu iki kişinin ve etrafındakilerin bu konuda hesap sorma ya da bize yüklenme hakkı hiç yok. Sanki kendileri ülkenin kurtarıcısı gibi ülke elden gidermiş gibi davranmasınlar" eleştirisinde bulundu.

DEM Parti'nin bir önceki yerel seçimde Ekrem İmamoğlu'nu desteklemesinin kendi kararları olduğunu vurgulayan Kavuncu, DEM Parti'ye bakışlarını ise "DEM Parti’ye oy veren, gönül vermiş vatandaşlarımızla ilgili bir ithamda bulunmuyorum. Onları farklı bir yere konumlandıracak bir şey de söylemiyoruz. Kurumsal olarak DEM’in görüşleriyle ciddi sıkıntılarımız var" sözleriyle özetledi.

"DURSUN ÖZBEK RANDEVU VERMEDİ"

Buğra Kavuncu, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile görüştüğünü, Fenerbahçe'ye yaptığı randevudan da olumlu yanıt aldığını ancak Dursun Özbek'in kendisine randevu vermediğini söyledi. Özbek'in hem İmamoğlu hem de Murat Kurum ile görüştüğünü hatırlatan Kavuncu, "Kötü olan ise bir siyasi partinin adayını kabul etmenin ötesinde içli dışlı görüntü vermek, hatta “Siz İstanbul için bir şanssınız Murat Kurum” demek olmaz" değerlendirmesinde bulundu.