Buğra Kavuncu'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

İYİ Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir soruya, "Kimseye karşı bir öfkemiz, bir tepkimiz, bir düşmanlığımız yok... Bizim kimsenin adaylığını zafiyete uğratmak ya da kimseye kazandırmak gibi bir düşüncemiz, niyetimiz yok" cevabını verdi.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun, İYİ Parti Fatih Belediye Başkan adayı Barbaros Hayrettin Mahiroğulları ile seçim çalışmaları kapsamında esnaf gezisinde bulundu.

Basın mensuplarına açıklama yapan Kavuncu, seçim kampanyalarını bugün itibarıyla başlattıklarını anlatarak, 3 ya da 4 Şubat tarihinde düzenleyecekleri lansman programıyla İstanbul'un problemlerine ilişkin yaklaşımlarını ve çözüm önerilerini kamuoyu ve seçmenlerle paylaşacaklarını söyledi.

İMAMOĞLU SORUSUNA YANIT

Bir gazetecinin 2019 seçimlerinde ittifak yaptıkları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı adaylığı ve kamuoyundaki tepki ve eleştirilere yönelik görüşü sorulan Kavuncu, şöyle konuştu:

"Ekrem İmamoğlu'na karşı bir adaylık doğru bir cümle değil. Sonuçta başka adaylar da var. Murat Kurum'a ve diğer siyasi partilerden adaylara karşı da bir adaylık. Bu bir siyasi rekabettir. Biz 2019 yılında bir ittifak yaptık. Sayın İmamoğlu Millet İttifakı'nın adayıydı. Kimseye karşı bir öfkemiz, bir tepkimiz, bir düşmanlığımız yok. İstanbul'u çok daha iyi yöneteceğimizi iddia ediyoruz. Bu iddiayı da ortaya koymak, bizim en doğal hakkımız. Zaman zaman elbette ki vatandaş kendi görüşünü beyan ediyor; işte 'siz aday olursanız falanca seçilir, siz aday olursanız filanca seçilir' gibi… Bunların hepsine de tabii ki saygı duyuyoruz. Bizim kimsenin adaylığını zafiyete uğratmak ya da kimseye kazandırmak gibi bir düşüncemiz, niyetimiz yok."

"HİÇBİR PARTİNİN TAMAMLAYICISI DEĞİLİZ"

Kavuncu, şunları kaydetti:

"Buradan bir kez daha sesleniyorum; Bizi yandaş olmakla suçlayanların ne kadar dürüst, ne kadar doğru ve ne kadar dik olabildiğini de bu memleket, bu millet görüyor. Biz hiç kimsenin yandaşı veya birilerinin siyasi hayatını ayakta tutmakla mükellef bir parti değiliz. Hiçbir partinin de tamamlayıcısı değiliz. İktidar nimetimiz yok, belediyelerimiz yok ama ona rağmen bu millet bizi 6 yıldır baş tacı etti. 5,5 milyon vatandaşımızın oyunu aldık. Millet dedi ki, 'Türkiye'nin size ihtiyacı var.' Biz bu asil milletimizin verdiği yetkiyi, bu sorumluluğu sonuna kadar taşıyacağız."