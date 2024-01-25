Buğra Kavuncu seçim çalışmaları başladı: Türbeyi ziyaret etti

İYİ Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmalarına Fatih Camii’nde sabah namazı kılarak başladı. Kavuncu daha sonra Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi’ni ziyaret etti.

İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmalarına Fatih’te başladı.

Fatih Camii’nde sabah namazını kılan Kavuncu, ardından Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi’ni ziyaret etti.

Ziyaretleri sonrasında Fatih esnafıyla bir araya gelen Kavuncu, açıklamalarda bulundu.

"Siyasette rekabet millete fayda getirir" diyen Kavuncu, "Siyasette rekabet o kente, o ülkeye bereket getirir, fayda getirir. Biz de bu anlayışla yola çıktık. Fatih’ten yola çıktık. Fatih’in şehri İstanbul, ‘Geldikleri gibi giderler’ diyen Mustafa Kemal’in şehri, asıl İstanbul burası. Onun için biz de seçim çalışmalarımıza burada sabah namazı kılarak başladık. Bugün sahaya çıkacağız, milletimizi dinleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kavuncu, şöyle devam etti: "Seçim kampanyamıza başlamış olduk. İstanbul’umuza, vatana, millete hayırlı olsun. Projelerimizi çalışıyoruz. Ben 5 yıl İstanbul İl Başkanlığı yaptım. Ekip arkadaşlarımızla birlikte hep sahadaydık. Son 5 yılda benim kadar İstanbul’un sokak ve mahallelerinde dolaşan başka biri yoktur. Anlat İstanbul projemiz vardı, onu bitirdik. İki Yaka İstanbul projesine başladık. 100 binin üzerinde insana temas ettik. Bu projelerden topladığımız çok ciddi veriler var. İstanbul’un trafik probleminden tutun, otopark sıkıntısına kadar, sadece yerelde değil genel siyaseti de ilgilendiren kontrolsüz göç ve geçici koruma kapsamında ülkemizde bulunan sığınmacıların düzensiz bir şekilde dolaşmasına kadar birçok konuya vakıfız. Bizim tek odağımız İstanbul, tek odağımız İstanbul olacak. İstanbul dışında hiçbir odağımız olmayacak."