Bukele, seçim zaferini ilan etti

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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, “kendisi için bir referandum” olarak nitelediği hafta sonu gerçekleşen seçimlerde galip geldiğini duyurdu. Bukele, sosyal medya paylaşımında oyların yüzde 85’ini aldığını ve seçimleri kazandığını savundu.

42 yaşındaki lider, kurucusu olduğu Yeni Fikirler Partisi’nin (Nuevos Ideas) de meclisteki 60 sandalyeden 58’ini kazandığını öne sürdü. Farabundo Martí Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin (FMLN) solcu adayı Manuel Flores oyların yaklaşık yüzde 7’sini, muhafazakar Milliyetçi Cumhuriyetçi İttifak’ın (ARENA) adayı Joel Sanchez ise yaklaşık yüzde 6’sını aldı. 2019’daki seçimleri kazanarak iş başına geçen Bukele’nin ikinci bir 5 yıllık dönem için aday olması, Anayasa’yı ihlal ettiğine yönelik tartışmaları tetiklemişti.