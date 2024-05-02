Bülent Arınç, milletvekilliğinin ‘raconu’nu anlattı: Prestij ve ihalelerde pazarlık yapar

TBMM’nin eski başkanı Bülent Arınç, milletvekili ve belediye başkanlarının seçilmek için yasal maaşlarından çok daha fazlasını neden ödediklerine ilişkin soruya yanıt verdi. Bunların ihale almak ve prestij için yapıldığını söyleyen Arınç, ‘milletvekili raconunun’ böyle olduğunu anlattı.

AKP’nin ‘özgün ağırlığı’ olarak anlatılan Bülent Arınç, Habertürk’te soruları yanıtladı.

Dün akşam yapılan programda Arınç, milletvekili veya belediye başkanlarının seçilmek için maaşlarının çok üstünde harcama yapmalarına ilişkin soruya yanıt verdi. ‘Bu işin raconunu’ anlatan Arınç, sunucu Mehmet Akif Ersoy’un, “Bir de şöyle bir örneğimiz var; belediye başkanı olmak için 10 milyon lira para harcıyorsunuz mesela. Ama 5 yıl belediye başkanlığı yapsanız, maaşınızla o parayı bile alamayacaksınız. Veya milletvekili olmak için…” sözlerine şu karşılığı verdi:

“Bunu prestij olarak görenler var. Ben 1995’te parlamentoya girdim. Bana bir milletvekili gösterdiler, dediler ki, ‘Bu iş adamıdır, çok büyük arazileri var, toprakları var, bu seçimde 500 milyar harcadı.’ İnanın dün gibi söylüyorum size… ‘Ya deli misin’ dedim; 4-5 senede alacağı maaşı toplasan, 1 kuruşunu sarf etmesen 100 bin lirayı geçmiyor.’ Bir gün merak ettim, dedim ki, ‘Bu beyefendinin 500 milyar lira harcadığından bahsediliyor, bu doğru mu?’ ‘Doğru, az bile harcamış’ dediler. ‘Nedir bunun karşılğı’ dedim, dedi ki, ‘Bizim bölgede bir milletvekili olmak bir prestijdir. Valinin kapısını çalarak girmez, ayağıyla iterek girer, onun karşısına oturur. İhale yapılacak yerler varsa onların pazarlığını yapar, kendi adamlarıyla gider, onların isteklerini yerine getirir. Bu işin raconu da budur.’”