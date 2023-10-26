Bülent Tezcan, Bakan Bak'a asansör faciasını sordu: Öğrencilerin uyarıları neden dikkate alınmamış?

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın’da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda bir öğrencinin yaşamını yitirmesine neden olan asansör kazasıyla ilgili TBMM'ye Meclis araştırma önergesi verdi. TBMM'ye soru önergesi de veren Tezcan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, "Yurtta kalan öğrencilerin, asansör kazası yaşanmadan önce yaptıkları uyarılar neden dikkate alınmamıştır? Ülkemiz geneli öğrenci yurtlarında bulunan asansör ve benzeri ortak kullanım araçlarının rutin bakımları yapılmakta mıdır? Bu bakımların kullanılan araca göre zaman aralığı nedir? Türkiye genelinde kurumunuza bağlı öğrenci yurtlarında bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için ne tür önlemler alınmaktadır" diye sordu.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın’da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda asansör düşmesi sonucu bir öğrencinin yaşamını yitirdiği olayı TBMM gündemine taşıdı. Tezcan, ilk imza sahibi olarak 20 milletvekiliyle birlikte TBMM’ye Meclis araştırma önergesi verdi.

Tezcan, araştırma önergesinin gerekçesinde şunları ifade etti:

“2022-2023 eğitim öğretim yılında toplam 6 milyon 860 bin 192 öğrencinin 6 milyon 122 bin 138’i devlet üniversitelerinde, 727 bin 423’ü vakıf üniversitelerinde, 10 bin 631’i vakıf meslek yüksekokullarında öğrenim görmektedir. Bakanlığın açıklamalarına YURTKUR’a bağlı 808 yurt, bu yurtların ise 874 bin 693 kapasitesi bulunmaktadır. Yükseköğretime kayıtlı öğrencilerin 4 milyon 24 bin 506’sı örgün eğitim kapsamındadır. Örgün eğitim kapsamındaki öğrencilerin yurt ihtiyacı olduğu varsayılsa bile, bu öğrencilerin sadece yüzde 21,7’sine barınma hizmeti sağlanabilmektedir. Öğrencilerimize sağlıklı barınma ve beslenme hizmeti verilememektedir.

"YURT İHTİYACI ARTMASINA RAĞMEN YURT VE YATAK KAPASİTESİ İHTİYACA YÖNELİK ARTIRILMAMIŞTIR"

Son yıllarda yükseköğretim düzeyinde öğrenci sayısı artmış ve buna bağlı olarak yurt ihtiyacı da artmıştır. Öğrencilerimizin yurt ihtiyacı artmasına rağmen yurt ve yatak kapasitesi ihtiyaca yönelik artırılamamıştır. Bunun yanı sıra yaşanan bazı acı olaylarda da görülmektedir ki öğrencilerimizin can güvenliğine ilişkin de büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Son olarak Aydın ilinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana gelen asansör kazasında Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü Sınıf Öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmiştir. Türkiye'yi derinden yaralayan bu acı olayla ilgili ihmallerin olduğu da ortadadır. Yurtta kalan öğrencilerin yaptığı açıklamada, birçok kez arıza yapan asansörün düzenli olarak bakımlarının yapılmadığı ve tüm uyarıların yurt yönetimi tarafından dikkate alınmadığı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, Aydın ilinde bulunan Güzelhisar Kız öğrenci yurdunda yaşanan olayın ve ülke genelindeki KYK yurtlarındaki sağlık ve can güvenliği sorunlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105.maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması hususunda gereğini arz ederiz.”

BAKAN BAK’A: YURTTA KALAN ÖĞRENCİLERİN, ASANSÖR KAZASI YAŞANMADAN ÖNCE YAPTIKLARI UYARILAR NEDEN DİKKATE ALINMAMIŞTIR?

Tezcan, KYK yurdunda meydana gelen asansör kazasıyla ilgili TBMM Başkanlığı'na Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi de verdi. Tezcan, Bakan Bak’a şu soruları yöneltti:

"- Öğrenci sayısına göre asansör sayısının yetersiz olduğu yönünde tespitler vardır. Olayın meydana geldiği yurtta kalan öğrenci sayısı ve asansörün yük çekme kapasitesi nedir? Bu iki sayı arasındaki orantı mevzuata uygun mudur?

- Yurtta kalan öğrencilerin, asansör kazası yaşanmadan önce yaptıkları uyarılar neden dikkate alınmamıştır?

- Genel Müdürlüğünüze asansör arızasının giderilmesiyle ilgili bir bildirim yapılmış mıdır?

- Bu asansörün son bir yıl içinde düzenli olarak hangi tarihlerde bakımları yapılmıştır?

- Ülkemiz geneli öğrenci yurtlarında bulunan asansör ve benzeri ortak kullanım araçlarının rutin bakımları yapılmakta mıdır? Bu bakımların kullanılan araca göre zaman aralığı nedir?

- Türkiye’de başka yurtlarda da benzer öğrenci şikayetleri olmuş mudur? Bu şikayetlere ilişkin ne tür bir işlem yapılmıştır?

- Türkiye genelinde kurumunuza bağlı öğrenci yurtlarında bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için ne tür önlemler alınmaktadır? Bununla ilgili çalışma planınız nedir?"