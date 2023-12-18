Bulgaristan'ın Schengen'e katılması, Macaristan'a takıldı
Macaristan, Rus gazına ek vergiyi kaldırmadığı sürece Bulgaristan'ın Schengen'e girmesini engelleyeceklerini açıkladı. Sofya yönetimi, toprakları üzerinden başka ülkelere giden doğalgaz için metre küp başına yaklaşık 10 Euro ek vergi uygulamaya başlamıştı.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, TürkAkım boru hattı üzerinden ülkesine ulaşan Rus doğalgazına uyguladığı ek vergiyi kaldırmadığı sürece Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi'ne girişini veto edeceklerini bildirdi.
The Politiconun haberine göre, Szijjarto Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi'ne girmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Bulgaristan'ın TürkAkım boru hattı üzerinden Macaristan'a ulaşan doğalgaza ek vergi uygulayarak "düşmanca tutum" sergilediğini savunan Szijjarto, "Bulgaristan'ın tamamen Avrupa mevzuatına aykırı bu kararı, gaz tedarikinin durması riskini doğuruyor" ifadesini kullandı.
Szijjarto, "Bu uygulamayı sürdürürlerse ve Macaristan'ın enerji tedarikini uzun süre tehlikeye atarlarsa Schengen Bölgesi'ne girişlerini veto edeceğimizi Bulgarlara açık şekilde söyledik." dedi.
Sofya yönetimi, ekimde, toprakları üzerinden başka ülkelere giden doğalgaz için metre küp başına yaklaşık 10 Euro ek vergi uygulamaya başlamıştı.