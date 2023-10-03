Bulgaristan, Rusya plakalı araçlara ülkeye giriş yasağı getirdi

Bulgaristan, Rusya plakalı özel araçlara ülkeye giriş yasağı getiren 8. Avrupa ülkesi oldu.

Bulgaristan, Rusya plakalı araçlara ülkeye giriş yasağı getiren ülkeler arasına katıldı. Gümrükler Ajansının resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, 10 kişiye kadar yolcu taşıyan Rusya plakalı taşıtların hem ülkeye girişlerinin hem transit geçişlerinin yasaklandığı bildirildi. Böylece Avrupa'da bu yasağı getiren ülke sayısı 8'e çıktı.

Avrupa Komisyonu’nun önerisi üzerine getirilen ve Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş nedeniyle Rusya’ya uygulanan bu yeni yasağın denetiminden, Gümrükler Ajansı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın ve sınır polisinin sorumlu olacağı belirtildi.

Rusya’nın diplomatik temsilciliklerine ait araçların ise uygulamanın dışında tutulacağı kaydedildi.

RUSYA PLAKALI ARAÇLARA 6 AY MÜHLET

Ülkede halihazırdaki Rusya plakalı diğer tüm araçlara, Bulgaristan’ı terk etmeleri için 6 aylık süre tanındığı duyuruldu.

Sınır Polis Müdürü Başkomiser Anton Zlatanov, yaptığı açıklamada, Rusya plakalı araçların yanı sıra Rus vatandaşlarına ait ve listesi sonradan belirlenecek bazı kişisel mallara da yasak uygulanacağını bildirdi.

Zlatanov, Bulgaristan’a giriş yapan Rus plakalı araçların sayısının göreceli olarak az olduğunu kaydetti.

Bulgaristan ile Avrupa’da Rus plakalı taşıtlara yasak getiren ülkelerin sayısı 8’e çıktı. Daha önce Estonya, Letonya, Litvanya, Finlandiya, Polonya, Almanya ve Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ancak Schengen bölgesine dahil Norveç de aynı yasağı uygulamaya koymuştu.