Burak Yılmaz'dan Beşiktaş açıklaması: 'Keşke gelmeseydim' diyorum ama kaçamazdım

Şenol Güneş istifa ettikten sonra kısa bir süre Beşiktaş'ı çalıştıran Burak Yılmaz, "'Keşke gelmeseydim' diyorum ama Beşiktaş'tan kaçamazdım" dedi.

Beşiktaş'ta sezona Şenol Güneş'in yardımcısı olarak başlayan, Güneş'in 6 Ekim'deki istifasının ardından yaklaşık 1 ay içinde takımın başında 4 maça çıktıktan sonra kulüple yollarını ayıran Burak Yılmaz, siyah beyazlılarda yaşadıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Milliyet'ten Atilla Gökçe'ye konuşan Yılmaz, Eric Bailly krizi hakkında, "Anında tepki koymam hata olabilir. Ertesi gün de sorun giderildi. Barış sağlandı. Ama ben o günkü davranışımdan pişmanlık duymuyorum" dedi.

'ŞENOL HOCA'NIN GERGİN VE ASABİ HALLERİ'

Beşiktaş'ta beklemediği sorunlarla karşılaştığını söyleyen Yılmaz, "Özetle içten içe ‘Keşke gelmeseydim’ diyorum ama, Beşiktaş’tan kaçamazdım" dedi:

"Şenol Hocamızın gergin ve asabi halleri, oyuncularla ve bizimle konuşurken seçtiği üslup beni çok şaşırttı. Bu deneyleri de dağarcığımda saklayacağım. Ancak gücüme giden şeyler de var: Sayın Başkan’la konuşurken sıra para hesabına gelince Beşiktaş’la böyle bir alış verişe girmeyeceğimi söyledim. Ama Hırvat yardımcılarım için hak ettikleri ödemenin yapılmasını rica ettim. Buradan onlara da teşekkür ediyorum. Özetle içten içe ‘Keşke gelmeseydim’ diyorum ama, Beşiktaş’tan kaçamazdım."

"5 DAKİKA İÇİNDE RIZA HOCA'NIN GELDİĞİNİ ÖĞRENDİM"

Kendisinin ardından Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesiyle ilgili konuşan Burak Yılmaz, "Ben Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile konuşmayı tamamlayıp kulüpten ayrılırken 5 dakika içinde Rıza Hoca'nın geldiğini öğrendim. Böyle tablolara da alışmak lazımmış, ben bilemedim." dedi.

"ÖDEME YAPILMAYINCA AĞRILARININ DEVAM ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞ"

Vincent Aboubakar'ın sakatlığıyla ilgili de konuşan Burak Yılmaz, "Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum" dedi.

"VURDUMDUYMAZLIK DİKKAT ÇEKİYORDU"

Futbolcuların sorumluluk bilincinin eksik olduğunu savunan Burak Yılmaz, "Futbolcularda inanılmaz bir vurdumduymazlık dikkati çekiyordu. Ülkesinden misafiri gelmiş yabancı oyuncumuz, o gün idmana çıkmayıp kafetaryada oturabiliyordu. İsteksiz, gönülsüz çalışanlar da vardı" ifadelerini kullandı.

"HAMİT ALTINTOP ARADI, GÖRÜŞECEĞİZ"

Bundan böyle yardımcı antrenörlük yapmayacağını dile getiren Burak Yılmaz sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Şu anda A antrenörlük lisansım var. Önümüzdeki yıl da UEFA Pro Lisans’ı alacağım. Şimdi dinleniyor ve futbolun teorik yönlerini okuyarak bazı analizler yapıyorum. Yalnız olmadığımı bana hissettiren biri de var. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop aradı, görüşeceğiz."