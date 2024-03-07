Burcu Köksal'a bir tepki de CHP İstanbul İl Başkanı'ndan

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, partinin Afyon adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti'ye yönelik ayrımcı sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Kimsenin siyasi amaçları için, ucuz hesaplar yaparak toplumu kamplara ayırmasına izin vermeyiz. Bunu yapan dost ya da rakip kim olursa olsun karşısında dururuz" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Afyon adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti'yi hedef aldığı, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözlerine bir tepki de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, "Kimsenin siyasi amaçları için, ucuz hesaplar yaparak toplumu kamplara ayırmasına izin vermeyiz. Bunu yapan dost ya da rakip kim olursa olsun karşısında dururuz" ifadelerine yer verdiği açıklamasında, İstanbul’da CHP’li adayların kazandığı tüm belediyelerin kapısının 16 milyon İstanbulluya açık olacağını belirtti.

Çelik, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Yerel yönetimler halkın doğrudan doğruya temas ettiği devlet kurumlarıdır. Hangi partiden, inançtan ya da kimlikten olursa olun vatandaşlarımızın eşit hizmet aldığı, kapılarının herkese açık olduğu hizmet yerleridir. Biz '...millete efendilik yoktur; hizmet etme vardır...' bakış açısını kendimize rehber edinmiş halk sevgisiyle kuşanmış Cumhuriyet Halk Partili neferleriz.

"KİM OLURSA OLSUN KARŞISINDA DURURUZ"

Kimsenin siyasi amaçları için, ucuz hesaplar yaparak toplumu kamplara ayırmasına izin vermeyiz. Bunu yapan dost ya da rakip kim olursa olsun karşısında dururuz. İstanbul bunu başardı.

İstanbul'da Ekrem Başkan'la, partizanlığı, ayrımı, belli bir zümreye hizmeti, hizmetten yoksun bırakmakla tehdit etme alışkanlığını sonlandırdık. İstanbul’da CHP’li adayların kazandığı tüm belediyelerin kapısı 16 milyon İstanbulluya açık olacak. Eşit hizmet, adil yaşam ve liyakat bizim parolamız olacak."

Yerel yönetimler halkın doğrudan doğruya temas ettiği devlet kurumlarıdır. Hangi partiden, inançtan ya da kimlikten olursa olun vatandaşlarımızın eşit hizmet aldığı, kapılarının herkese açık olduğu hizmet yerleridir.



Biz “...millete efendilik yoktur; hizmet etme vardır..."… https://t.co/S9DHDUKLJB — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) March 7, 2024

NE OLMUŞTU?

Dün Afyonkarahisar’da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e eşlik eden Köksal yaptığı konuşmada DEM Parti ile ilgili ayrımcı sözler sarfetmişti.

Köksal "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadesini kullanmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bugün Bakırköy Özgürlük Meydanı Çevre Düzenlemesi Açılışı’nda yaptığı konuşmada Köksal'ı işaret ederek, "Her siyasi görüşten olan insanına. Öyle 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, bugün Kütahya'da düzenlenen Halk Buluşması'nda yaptığı açıklamada 8 Mart'tan itibaren Türkiye'de bütün belediye başkan adaylarının taahhütname imzalayacağını bildirerek, "CHP'li belediyeler; kişilerin dini inancı, mezhebi, doğduğu yer, ırkı ve yine hangi siyasi görüşe bağlı olduklarına bakılmaksızın belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyelerin kapılarını herkese tam olarak ardına kadar açacaklarına dair söz verecekler" dedi.