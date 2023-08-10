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Burdur'da geçirdiği kazada yaralanan şarkıcı Tan Taşçı taburcu edildi

Burdur'da Bucak-Antalya kara yolu mevkiinde aynı yönde ilerleyen TIR'la çarpışan cipte bulunan şarkıcı Tan Taşçı kaldırıldığı hastanede tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Kazada Tan Taşçı, menajeri olduğu öğrenilen Ecmel Kayahan ve yanlarındaki Mahmut Emre yaralanmıştı.

Güncel
  • 10.08.2023 09:08
  • Giriş: 10.08.2023 09:08
  • Güncelleme: 10.08.2023 12:25
Kaynak: AA
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Burdur'da geçirdiği kazada yaralanan şarkıcı Tan Taşçı taburcu edildi
Fotoğraf: AA

Burdur'un Bucak ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan Tan Taşçı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ecmel Kayahan idaresindeki cip, Bucak-Antalya kara yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı istikamette ilerleyen Murat Bedir yönetimindeki TIR'la çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri olduğu öğrenilen Ecmel Kayahan ve yanlarındaki Mahmut Emre yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Taşçı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kayahan ve Emre'nin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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