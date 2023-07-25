Burdur'da iş cinayeti: Üzerine mermer bloğu düşen işçi hayatını kaybetti

Burdur’un Karamanlı ilçesi Kağılcık köyü yakınlarındaki bir mermer ocağında üzerine mermer bloğu düşen 56 yaşındaki Ümit Dilmen isimli işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur’da faaliyet gösteren mermer ocağında üzerine mermer bloğu düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Burdur’un Karamanlı ilçesi Kağılcık köyü yakınlarında faaliyet gösteren bir mermer ocağında meydana geldi.

Ocakta işçi olarak çalışan 56 yaşındaki Ümit Dilmen, üzerine mermer bloğunun düşmesi sonucu ağır yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İş arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karamanlı Devlet Hastanesine kaldırılan Dilmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.