Burdur'da mermer ocağında kamyon devrildi: Sürücü ağır yaralı
Burdur'un Karamanlı ilçesinde, mermer ocağında moloz döken kamyonun uçuruma devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Kaynak: AA
Burdur Karamanlı'da mermer ocağında kamyonun devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Mehmet Naci Bilgin'in (24) kullandığı ağır yük taşıyabilen büyük kamyon, Bozdağ mevkisindeki mermer ocağında moloz dökerken uçuruma devrildi.
İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, jandarma ve belediye kurtarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkıştığı yerden çıkarılan Bilgin, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumunun ağır olduğu belirtilen işçi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.