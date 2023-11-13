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Burdur Valiliği'nden '10 Kasım'da çiğ köfte partisi' görüntüleri hakkında soruşturma

Burdur'da Halk Sağlığı Başkanlığı personelinin 10 Kasım'da çiğ köfte partisi yaptığına yönelik görüntülere ilişkin Burdur Valiliği tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 13.11.2023 10:38
  • Giriş: 13.11.2023 10:38
  • Güncelleme: 13.11.2023 10:45
Kaynak: DHA
Burdur Valiliği'nden '10 Kasım'da çiğ köfte partisi' görüntüleri hakkında soruşturma
Fotoğraf: DHA

Burdur Valiliği, Halk Sağlığı Başkanlığı personelinin 10 Kasım'da çiğ köfte partisi yaptığına yönelik görüntülere ilişkin soruşturma başlattı 

Sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin Burdur Valiliği idari soruşturma başlattı.

Valilikten yapılan açılamada, "İlimizde, '10 Kasım'da Çiğ Köfte Partisi' başlıklı yerel ve ulusal basın ile sosyal medya hesaplarında yer alan haber içeriği ile ilgili olarak valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. 

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