Burdur Valiliği'nden "Salda Gölü kıyısına asfalt" haberlerine ilişkin açıklama

Burdur Valiliği'nden "Salda Gölü kıyısına asfalt" haberlerine ilişkin açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, " Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edildiği üzere, Salda Gölü çevresinde yeni bir yol açılması söz konusu olmayıp, yapılan çalışma yıllardır bölge insanının ulaşımını sağlayan kullanılmakta olan mevcut yolun iyileştirilmesidir" denildi.

Burdur Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde yayınlanan ‘Salda Gölü çevresinde yeni bir yol açılması’ için çalışma yapıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Burdur Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Salda Gölü ve çevresi üst düzeyde çevre hassasiyeti gözetilerek korunmakta, bu kapsamda bölgede aykırı davranışlara kesinlikle izin verilmemektedir. Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edildiği üzere, Salda Gölü çevresinde yeni bir yol açılması söz konusu olmayıp, yapılan çalışma yıllardır bölge insanının ulaşımını sağlayan kullanılmakta olan mevcut yolun iyileştirilmesidir" denildi.

Burdur Valiliği, geçtiğimiz günlerde bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde yayınlanan ‘Salda Gölü çevresinde yeni bir yol açılması’ için çalışma yapıldığı iddialarına yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi.

“AYKIRI DAVRANIŞLARA KESİNLİKLE İZİN VERİLMEMEKTEDİR”

Burdur Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2019 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Salda Gölü ve Çevresi üst düzeyde çevre hassasiyeti gözetilerek korunmakta, bu kapsamda bölgede aykırı davranışlara kesinlikle izin verilmemektedir. Bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edildiği üzere, Salda Gölü çevresinde yeni bir yol açılması söz konusu olmayıp, yapılan çalışma yıllardır bölge insanının ulaşımını sağlayan kullanılmakta olan mevcut yolun iyileştirilmesidir. Yeşilova İlçesi'ne bağlı Kayadibi Mahallesi ile Doğanbaba Köyü arasında bölge halkının yoğun olarak kullanmakta olduğu Salda Gölü kıyısı boyunca uzanan mevcut yolun platformunda daraltma/genişletme yapılmaksızın, zeminin bozulduğu lokasyonlarda platform genişliği korunarak güçlendirme ve iyileştirme yapılarak "paylaşımlı bisiklet yolu" olarak halkımızın kullanımına sunulmuştur. Bu konuda eksik bilgilerle, yanıltıcı paylaşımların yapılmamasını ve yapılan gerçekten uzak maksatlı paylaşımların da dikkate alınmamasını önemle rica ederiz.”