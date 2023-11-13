Burdur’da, 4,4 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, saat 08.28'de Burdur’da, 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Burdur'un Yeşilova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, saat 08.28'de 13,23 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.