Burdur’da, 4,4 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, saat 08.28'de Burdur’da, 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Burdur'un Yeşilova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 13, 2023
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Yeşilova (Burdur)
Tarih:2023-11-13
Saat:08:28:27 TSİ
Enlem:37.689 N
Boylam:29.944 E
Derinlik:13.23 km
Detay:https://t.co/GaE64M9MNy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin, saat 08.28'de 13,23 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
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