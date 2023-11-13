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Burdur’da, 4,4 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, saat 08.28'de Burdur’da, 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güncel
  • 13.11.2023 08:40
  • Giriş: 13.11.2023 08:40
  • Güncelleme: 13.11.2023 08:46
Kaynak: Haber Merkezi
Burdur’da, 4,4 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Burdur'un Yeşilova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, saat 08.28'de 13,23 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

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