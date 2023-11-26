Burdur’da avcı kayboldu

Burdur’un Karamanlı ilçesinde avlanmaya çıkan 2 avcıdan biri kayboldu. Arkadaşının ekiplere haber vermesinin ardından kayıp avcı için arama çalışması başlatıldı.

Burdur’un Karamanlı ilçesinde avlanmaya çıkan 2 avcıdan biri kayboldu. Arkadaşının ekiplere haber vermesinin ardından kayıp avcı için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde avlanmak için Antalya’dan Burdur’un Karamanlı ilçesine gelen Ramazan Ç. (48) ve arkadaşı, Eşeler Yaylası’nda avlandıkları esnada olumsuz hava şartları nedeniyle birbirlerini kaybetti. Havanın kararmasıyla birlikte Ramazan Ç.’ye ulaşamayan arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Orman Muhafaza ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 30 kişilik AFAD ekibi ve jandarma birlikleri tarafından kayıp avcı için karadan iz tarama köpekleri, havadan termal kameralı dronlar ile arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarında herhangi bir ize ulaşılamayınca Isparta ve Denizli’den de bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ayrıca Burdur merkezden 1 UMKE ekibi ve Karamanlı Avcılar Derneği tarafından oluşturulan ekibin de destek verdiği arama çalışmaları sürüyor.