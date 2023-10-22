Burdur’da dere ıslah projesinde inşaat alanına düşen 2 işçi yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde dere ıslah projesinde çalışan 2 işçi, inşaat alanına düştü. Yaralanan işçiler, itfaiye ekipleri tarafından dereden sedye ile çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde dere ıslah projesinde çalışan 2 işçi, inşaat alanına düştü. Yaralanan işçiler, itfaiye ekipleri tarafından dereden sedye ile çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bucak ilçesi Onaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere inşaatında çalışan işçiler İbrahim Çetin (28) ve Emrah Yüzen (29), çalıştıkları esnada dengelerini kaybederek inşaat alanına düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sedye ile yukarıya çıkarılan işçiler, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.