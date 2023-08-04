Burdur’da ölüme sebebiyet verdiği gerekçesiyle 2 polisin yargılanmasına başlandı

Burdur’un Bucak ilçesinde gözaltına alındığı sırada kafasına aldığı darbe nedeniyle hayatını kaybeden Ali Kurama’nın ölümüne neden oldukları iddiasıyla 2 polisin “kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma” suçundan yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti verdiği kısa bir aranın ardından duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Burdur’un Bucak ilçesinde Ali Kurama’nın ölümüne neden oldukları iddiasıyla biri tutuklu 2 polisin “Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma” suçundan yargılanmasına Burdur Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık polis memuru C.D., tutuksuz yargılanan polis memuru R.Ç. ile ölen Ali Kurama’nın babası Mehmet Kurama ve taraf avukatları katıldı.

"KENDİNİ İYİ HİSSETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Mahkemede hakim karşısına çıkan tutuklu polis memuru C.D., savunmasında şunları söyledi;

"2 Mart 2023 günü vefat eden şahsın aracını ihbar üzerine takibe aldık. Sazak mevkiinde yaklaşık 300 metre kovalamaca yaşandı. Daha sonra aracı durdurarak aracın içerisinde biri kadın, 3 kişinin olduğunu tespit ettik. Vefat eden Ali Kurama ise araçtan inerek uzaklaşmaya başladı. Ona doğru koştuğumda bana bıçak çekip yüzümüze karşı savurdu. Kendimi korumaya çalışmak için geri geri giderken yere düştüm. Ali Kurama’da benim ardımdan yere düştü. Yerde boğuşmaya başladık. Eline vurarak bıçağı yere düşürdüm. Yerde boğuşmaya devam ettik. Şahıs bana saldırmaya devam etti bende ayağımla şahsı iteklemeye çalıştım. Şahıs direnmeye devam etti. Şahsı tellere yaslayarak kelepçe taktım. Daha sonra şahıs kendini iyi hissetmediğini söyledi. Taktığımız kelepçeyi çıkardık. Şahıs diz üstünde dururken bir anda yere düştü. Olay yerine sağlık ekiplerini de çağırdık.

"HUSUMET BESLEMİŞTİ"

Olay esnasında yere düşen Ali Kurama’nın kanlar içerisindeki yüzünü yıkadık. Kanlar elime orada bulaştı. Olay yerinde dolaştığım için araçtaki ve demir kapıdaki kanlar elimden oraya bulaşmış olabilir. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Araçta bulanan bayan şahıs G.Ö. 'biz terörist miyiz' diyerek küfürler etti. Ben G.Ö. ile muhatap olmadım. Saçından sürüklemedim. Diğer şahıs M.T.’ye yumruk atmadım ama o bana 'sana göstereceğim' dedi. M.T.’ye olaydan 4 ay önce üzerinden 4 adet silah çıktığı için işlem yapmıştım bu nedenle bana husumet besledi. Ali Kurama da hakkında tutuklama kararını yerine getirdiğim için husumet besledi. Ali Kurama ile olaydan önce bir yerde denk geldiğimizde bana 'sen beni tutukladın, bir yerde görüşeceğiz' demişti."

Tutuksuz yargılanan polis memuru R.Ç. mahkemede yaptığı savunmada üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Mahkeme heyeti verdiği kısa bir aranın ardından duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

OLAY GEÇMİŞİ

2 Mart 2023 tarihinde polisler arasında yaşanan arbede sırasında başına aldığı darbeler sonucunda yoğun bakıma kaldırılan Ali Kurama, 30 gün sonra hayatını kaybetmişti.