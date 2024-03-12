Burdur’da taş ocağında iş cinayeti: Üzerine mermer bloğu düşen işçi öldü

Burdur'da taş ocağında çalışan TIR şoförü Mehmet Saray, üzerine mermer bloğunun düşmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sayar, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan bir taş ocağında üzerine mermer bloğu düşen TIR sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan bir mermer ocağında meydana geldi. Taş ocağında çalışan TIR şoförü Mehmet Saray (45), üzerine mermer bloğu düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Saray burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Saray’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.