Burger King, "Whopper burger göründüğünden daha küçük" davasıyla karşı karşıya

ABD'de bir yargıç, fast food zinciri Burger King'in Whopper hamburgerini olduğundan daha büyük göstererek müşterileri kandırdığını iddia eden bir davayı reddetme talebini reddetti.

ABD’de bir yargıç, fast-food zinciri Burger King hakkında Whopper hamburgerini menülerinde ‘gerçekte olduğundan daha büyük gösterdiği’ iddiasıyla dava açılması gerektiğine hükmetti.

Reuters'ta yer alan habere göre; Miami'deki ABD Bölge Yargıcı Roy Altman, Burger King'in Whopper'ların restoran içi menü panolarındaki tasvirinin, müşterileri yanlış yönlendirdiği ve bunun da sözleşmenin ihlali anlamına geldiği iddiasına karşı savunma yapması gerektiğini söyledi.

Açılan toplu davada Burger King, hamburgerleri "ekmeğin üzerinden taşan" malzemelerle tasvir etmekle, hamburgerlerin %35 daha büyük ve servis edilenden iki kat daha fazla et içeriyormuş gibi görünmesini sağlamakla suçlanıyor.

Davaya karşı çıkan Burger King, "tam olarak resimdeki gibi" görünen hamburgerler sunması gerekmediğini belirtese de yargıç "makul insanların ne düşündüğünü söylemenin" jüri üyelerine kaldığını söyledi.