Burhan Şeşen’in “nesini söyleyim" kitabı çıktı

Sanatçı ve BirGün yazarı Burhan Şeşen’in kaleme aldığı “nesine söyleyim” kitap raflarda yerini aldı. "Biz Kitap" tarafından yayımlanan eserde Zülfü Livaneli, Ahmet Ümit ve Faruk Duman gibi ünlü isimlerin son sözlerine de yer verildi. Şeşen, kitabını, oğlu Serhan ve kızı Dilhan'a armağan etti.

Burhan Şeşen'in “nesine söyleyim” isimli eseri okuyucuyla buluştu.

Eserini oğlu Serhan ve kızı Dilhan'a armağan eden Burhan Şeşen, müziğinden sonra kalemiyle karşımızda yer alıyor.

Okuma serüveninin başladığı mahalle kütüphanesinden bu günlere süreci okuyucularıyla paylaşan Şeşen, "Biz Kitap" tarafından yayımlanan eseriyle kitapseverlere "merhaba" diyor.

Sanatçı ve BirGün yazarı Burhan Şeşen’in "nesini söyleyim" isimli kitabı, Zülfü Livaneli, Ahmet Ümit ve Faruk Duman gibi ünlü isimlerin son sözlerine yer verilen bir derleme olarak karşımıza çıktı.

Kitap üzerine düşünceler...

Zülfü Livaneli, Burhan Şeşen’in bu kitapta müzikten farklı bir yolculuğa çıktığını ve farklı disiplinlerde de kendini kanıtlayabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Ahmet Ümit ise, Burhan Şeşen'in sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bir yurttaş olarak da kendini ifade ettiğini söyledi. Ümit, Burhan Şeşen’in kitapta, toplumu, insanları ve kendi yaşamını anlatırken okuru ülkesinin durumu üzerine düşünmeye çağırdığını hissettirdiğini belirtti.

Faruk Duman ise bu kitabın toplumsal kültür için bir tanıklık olduğunu vurguluyor. Duman, Burhan Şeşen'in, sanatçı sorumluluğunu üstlenerek giriştiği toplumsal mücadelenin bu kitapta daha net bir şekilde görülebildiğini ifade ediyor.