Burhaniye'de 'yoksulluğa ve karanlığa hayır' mitingi

Burhaniye’de “Yoksulluğa ve karanlığa hayır" mitingi gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, “Bu insanlık düşmanı düzene hep birlikte hayır demeli, hep birlikte hepsini kovmalıyız” denildi.

BİRGÜN EGE

Körfez Emek Demokrasi Güçleri Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, “Yoksulluğa ve karanlığa hayır” mitingi düzenledi. Mitinge siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri katılırken, Burhaniye eski kütüphane önünde başlayan yürüyüş, Burhaniye Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.

SOL Parti Burhaniye İlçe Başkanı Ertuğrul Yüzer ve Disk Emekli Sen Burhaniye Şube Başkanı Çiğdem Avcu tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye’nin emperyalizme bağlı vahşi kapitalizmle yönetildiği ve emekçilerin ölüm sınırına itildiği belirtildi.

Açıklamada, “Başta emekliler olmak üzere tüm emekçi halkımız önce yoksulluk sınırına sonra açlık sınırına getirilmiş şimdi ise ölüm sınırındadır. Memleket tarihinde yaşanan en büyük soygun, yağma, talan siyaseti herkesi canından bezdirmiştir. Çarşı, pazar yangın yerine dönmüş, insanlarımız pahalılıktan sokağa çıkamaz hale gelmiştir. Emekli, emekçi bırakın ev sahibi olmayı ev kiralayamaz hale gelmiştir” denildi.

Devletin tarikat ve cemaatlerin kontrolüne geçtiği, yeni kurulan cemaatçi, kadın düşmanı ve ırkçı ittifakla laikliğin son damalarını kesme konusunda gözlerinin döndüğü vurgulanan açıklamada, “Eğitim kurumlarında yuvalanan siyasal İslamcı çeteler ÇEDES’le karma eğitimi hedef alarak ülkeyi ortaçağ karanlığına çekmektedir. Gençlik, memleketten umudunu yitirmiş, çaresizdir. Yoksulluk ve hayat pahalılığı onları da derinden etkilemiş, üniversitede okuma hakkından vazgeçmek zorunda kalan binlerce gencimiz, yaşam kavgasını sürdürme telaşına düşmüştür” ifadeleri kullanıldı.

Madra ve Kaz Dağlarının Koza, maden şirketlerine peşkeş çekildiği dile getirilen açıklamada, şunlar belirtildi: “Dağlarımızın yüzde yetmişine ruhsat verilerek sermayeye peşkeş çekilmiştir. Altın madenleriyle altı oyulan dağlarımız, ovalarımızda bir süre sonra yaşam yok olacaktır. Denizlerimiz lağım sularıyla kirletilmektedir, bu gidişle körfezde yaşayanlar için denize girmek hayal olacaktır. Verilen tüm maden ruhsatları iptal edilmelidir. Bu ülkede siyaset iktidar ve muhalefetin ortaklığıyla sandığa hapsedilmiş, sandığın da dibi çürümüştür. Bu gerici hain ittifaktan kurtuluş, emekçilerin, emeklilerin, kadınların, gençlerin, cumhuriyetçilerin, demokratların sokakta, alanlarda, işyerlerinde kuracakları sahici yaşamsal ittifaklardan geçmektedir. Bu insanlık düşmanı düzene hep birlikte hayır demeli, hep birlikte hepsini kovmalıyız.”