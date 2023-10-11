Burhaniye’de direk altında kalan işçi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde saat 10.30'da yıkılmaya çalışılan elektrik direğinin altında kalan 59 yaşındaki İdris Akbaş isimli işçi hayatını kaybetti.

Balıkesir'de elektrik direğinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Kaza, Burhaniye ilçesinde Orjan Tatil Sitesi yanında saat 10.30 sırasında meydana geldi. Bölgeye giden ekip, kullanılmayan beton direğin yıkımı sırasında kaza yaşadı.

Yıkılmaya çalışılan direğin kırılması üzerine altında kalan 59 yaşındaki İdris Akbaş, ağır yaralandı.

Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Akbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Akbaş'ın cansız bedeni, Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma da olayla ilgili soruşturma başladı.