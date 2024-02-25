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Burkina Faso’da kiliseye saldırı: En az 15 ölü, 2 yaralı

Burkina Faso’da kiliseye düzenlenen saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Dünya
  • 25.02.2024 20:54
  • Giriş: 25.02.2024 20:54
  • Güncelleme: 25.02.2024 20:56
Kaynak: İHA
Burkina Faso’da kiliseye saldırı: En az 15 ölü, 2 yaralı
AA


Afrika ülkesi Burkina Faso’nun Seno eyaletinde yer alan Essakane köyündeki kiliseye pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Dori Piskoposluğuna bağlı papaz Jean-Pierre Sawadogo yaptığı açıklamada, "Essakane köyü Katolik cemaatinin bugün, 25 Şubat’ta pazar duası için toplandıkları sırada uğradıkları terörist saldırıyı dikkatinize sunuyoruz" dedi.

Yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini açıkladı. 

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