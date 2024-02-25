Burkina Faso’da kiliseye saldırı: En az 15 ölü, 2 yaralı
Burkina Faso’da kiliseye düzenlenen saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
Afrika ülkesi Burkina Faso’nun Seno eyaletinde yer alan Essakane köyündeki kiliseye pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Dori Piskoposluğuna bağlı papaz Jean-Pierre Sawadogo yaptığı açıklamada, "Essakane köyü Katolik cemaatinin bugün, 25 Şubat’ta pazar duası için toplandıkları sırada uğradıkları terörist saldırıyı dikkatinize sunuyoruz" dedi.
Yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini açıkladı.