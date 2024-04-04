Bürokrat baskısı sağlıkçıyı bıktırdı

Nevşehir’de sağlıkçılar üzerinde siyasilerin ve bürokratların baskılarının sağlık emekçilerini yıldırdığı, istifaların yaşandığı iddia edildi. Devlet hastanesinin baskı yüzünden ve idari kadronun baskısından istifa ettiği öne sürüldü.

Sibel BAHÇETEPE

Nevşehir, son dönemde sağlık emekçileri üzerindeki siyasi ve bürokratların baskıları ile gündemde. İddialara göre, Nevşehir Devlet Hastanesi, başhekiminin ve idari kadronun bu baskılar nedeniyle istifa ettiği, yeni atanan hekimlere atandıkları hastanelerde değil ya başka hastane ya da illere gönderildiği, bayram nöbetlerinin aile hekimlerine yüklendiği ve çok sayıda sorunun olduğu belirtildi. Genel Sağlık İş Sendikası Başkanı Dr. Derya Uğur, "Sağlık emekçilerinin motivasyonunu kıracak en ufak bir söyleme dahi müsaade edilmemesi gerekiyor" dedi.

Sağlık hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarında, sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının her geçen gün daha zor ve kötü bir hal aldığı belirtiliyor. Derya Uğur, "Buna sebep olan siyasi iktidarın çalışma koşullarını iyileştirmek adına gerekli düzenlemeleri yapmak yerine vekilleri aracılığı ile illerde idareciler üzerinde baskı kurarak sağlık emekçilerinin üzerindeki baskıyı artırmasıdır" dedi.

Geçen gün Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekimi’nin göreve geldikten çok kısa bir süre sonra siyasilerin ve bürokratların baskılarına dayanamayarak görevinden istifa ettiğini öne süren Uğur "Bu istifayı gören Nevşehir Devlet Hastanesi’nin idari kadroları da yapılan baskılara, psikolojik şiddete ve gördükleri mobbinge dayanamaz hale geldiklerinden istifa yoluna gitmişlerdir. Sağlık emekçilerinin motivasyonunu kıracak en ufacık bir söyleme dahi müsaade edilmemesi gerekmektedir" diye konuştu. Uğur, şu soruları yöneltti: "Hastane idaresinin istifasına neden olan nedir? İstifaya sebep olanlar kimdir? Siyasilerin baskıları mıdır? Yandaş sendikanın, üyelerinin refahını sağlatabilmek adına baskı yapması mıdır? İl içerisinde sağlık sisteminin sağlıklı yürümesi adına görevlendirilmesi gerektiği halde sağlık hizmetlerinin işleyişini umursamayanların görevlendirdikleri yöneticilerin baskıları mıdır?"

EMEK SÖMÜRÜSÜ

Kentte siyasilerin ve bürokratların baskılarının bir diğer örneğinin Entegre Devlet Hastaneleri’nde görevli aile hekimlerine yaşatıldığını söyleyen Uğur, özetle şunları kaydetti: "İlçe devlet hastaneleri acillerinde 4 ile 5 doktor göreve yapmaktadır. Bu hekimlerimizden yeni atananlara uyum eğitimleri için kendi atandıkları hastanelerde değil de kimi Nevşehir Devlet Hastanesi’ne çekilmiş, kimileri başka illere gönderilmiştir. Burada yapılan emek sömürüsünün amacı nedir? Yeni göreve gelen arkadaşlarımız neden kendi kurumlarında adaptasyon sürecinden geçirilmemiştir? Bu durumda yeni göreve başlayan hekimler başka yerlere çekilince acil görevi mevcutta aile sağlığı merkezlerinde görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı arkadaşlarımıza düşmektedir. Önümüzdeki bayram nöbetlerinin tümü de acil hekimi mevcut olduğu halde koordinasyonu sağlayamayan idareciler tarafından aile hekimliğinde çalışanlara yüklenmektedir. Bir başka sorun ilçe devlet hastanelerinde acile başvuran hastalar için yapılması gereken bazı biyokimya tetkiklerin, kitlerin olmamasından dolayı yapılamaması, röntgen çekilememesi, yurttaşların nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını engellemektedir ve bu hizmetleri alabilecekleri başka hastanelere sevk yapılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu malzeme eksikliği yurttaşların yaşam hakkını ihlal etmekte, ülkenin maddi kaynaklarının gereksiz tüketimine ve en sonunda sağlık emekçilerinin şiddete uğramalarına neden olmaktadır. Nöbetler sırasında ek mesai ücretlerini ödememek adına bazı sağlık çalışanlarının mesai süreleri tamamlatılmamakta, kayıt işleri de dahil olmak üzere birçok iş ve işlem görev tanımlarında olmayan nöbette kalan diğer sağlık emekçileri üzerinden yürütülmeye çalışılmaktadır. Yönetemiyorsunuz ve bu beceriksizliğinizin bedelini sağlık emekçilerine ödetiyorsunuz, yurttaşlarımıza ödetiyorsunuz. Genel Sağlık-İş olarak, bütün sağlık emekçileri çalıştıkları yerlerde insan onuruna yaraşır çalışma koşulları sağlanana kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."