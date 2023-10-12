Burs ve kredi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı.

Yüz binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren burs ve kredi başvuruları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından burs ve kredi başvurularına ilişkin açıklama yaptı. Bak, açıklamasında, "GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı! Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23:59’a kadar yapabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Osman Aşkın Bak'ın açıklamasına göre, öğrenciler e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23:59’a kadar burs ve krediye başvuru yapabilecek.

Sevgili gençler,

GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı!



Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23:59’a kadar yapabilirsiniz.



Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız…🙋🏻‍♂️ pic.twitter.com/PUs7FuxXUH — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) October 12, 2023

Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada ise, başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen öğrencilerin, yine bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebileceği hatırlatılarak, "Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak" denildi.

ÖZEL DURUMLU ÖĞRENCİLER

Özel durum beyan eden öğrencilerin ise belge göndermesine gerek duyulmadığı vurgulanarak, "Başvuru ekranında özel durum (şehit/gazi çocukları (şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesi’nden mezun olanlar ve milli sporcular vs.) beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kontrol edilecek" ifadelerine yer verildi.