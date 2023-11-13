Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı.

Burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, 19 Kasım saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylaması gerekiyor.

Kararı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Bak, yaptığı açıklamada "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın" ifadelerini kullandı.

Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun.



📌19 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın.



Sonuçlar için: https://t.co/kFYlop2mYZ pic.twitter.com/ULNNsMaQvE — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) November 13, 2023

Sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor.