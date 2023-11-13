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Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Eğitim
  • 13.11.2023 10:11
  • Giriş: 13.11.2023 10:11
  • Güncelleme: 13.11.2023 10:21
Kaynak: Haber Merkezi
Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Fotoğraf: AA

Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı.

Burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, 19 Kasım saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylaması gerekiyor.

Kararı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. 

Bak, yaptığı açıklamada "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın" ifadelerini kullandı. 

Sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor.

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