Bursa Büyükşehir anketi: CHP'nin adayı 3 puan önde

ORC Araştırma'nın Bursa Büyükşehir anketinde CHP'nin adayı Mustafa Bozbey, 41.4 puan ile AKP'nin adayı Alinur Aktaş'ın 3.1 puan önünde ilk sırada yer aldı.

ORC Araştırma'nın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı anketin sonuçları paylaşıldı.

26-29 Ocak tarihleri arasından gerçekleştirilen anket, 5 bin 200 katılımcı ile yüz yüze görüşülerek yapıldı.

Katılımcılara, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

CHP'nin adayı Mustafa Bozbey, 41.4 puan ile ilk sırada yer aldı.

AKP'nin adayı Alinur Aktaş ise 38.3 puan ile Mustafa Bozbey'in ardından ikinci sırada yer aldı.

İYİ Parti'nin adayı Selçuk Türkoğlu ise 5.4 puanda kaldı.

Yeniden Refah'ın adayı Sedat Yalçın 2.1 puan olarak görüldü.

Kararsızların puanı 10.3 olarak belirtildi.