Bursa'da 10 fabrikaya sıçrayan yangının çıkış nedeni tespit edildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde , dün saat 16.30 sıralarında başlayarak 10 fabrikaya yayılan ve 110 dönümlük alanın 70 dönümünde etkili olan yangının çıkış nedeni, kaynak çalışması sırasında oluşan kıvılcımların süngerlere sıçraması olduğu belirtildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün 10 fabrikada etkili olan ve 7 saat sonra kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni tespit edildi.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nin yanında faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

Aynı kompleks içerisinde bulunan metal, kağıt, şişe-cam, inşaat, mobilya, iplik ve tekstil alanında üretim yapan 10 fabrikada etkili olan yangına müdahale için, çevre illerden de takviye ekipler bölgeye sevk edildi.Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve ilçe itfaiye ekiplerinin yanı sıra İstanbul, Yalova, Kocaeli, Balıkesir ve Bilecik'ten gelen takviye ekiplerle yangına müdahale edildi.

7 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler yangına müdahale ederken, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, önce bitişikteki 4 fabrikaya, sonra da 5 fabrikaya sıçradı.

İçlerinde kimyasal maddelerin de olduğu fabrikalarda zaman zaman patlamalar meydana gelirken, 110 dönümlük alanın 70 dönümlük kısmında etkili olan yangın, 7 saat sonra saat 23.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Öte yandan yangında, 2 itfaiye eri, 4 arama-kurtarma ve 1 orman işletme müdürlüğü personelinin de aralarında olduğu 13 kişi yaralandı. Dumandan etkilenen ve vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yangının boyutu sabahın ilk ışıkları ile dronla havadan görüntülenirken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yangında can kaybı yaşanmadığını, 10 fabrikadan 4'ünde ağır hasar meydana geldiğini söyledi.

KIVILCIMLAR SÜNGERİ TUTUŞTURDU

Yangının çıkış nedeni, mobilya üretimi sırasında yapılan kaynaktan sıçrayan kıvılcımların, süngerleri tutuşturduğu ifade edildi. Süngerlerin alev almasıyla yangının büyüyerek depoya sıçradığı belirtildi.

Yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.