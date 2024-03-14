Bursa'da 2 kardeşin bulunduğu araca silahlı saldırı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Barış V ile Azad V, aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan olmazken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bursa'da seyir halindeki otomobilden hafif ticari araca pompalı tüfekle ateş edildi.

Yıldırım ilçesinde Ulus Mahallesi'nde otomobildeki şüpheliler, Barış V. idaresindeki hafif ticari araca ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Araçta bulunan Barış V. ile kardeşi Azad V. olayı yara almadan atlatırken bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulunurken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.