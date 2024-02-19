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Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Güncel
  • 19.02.2024 10:51
  • Giriş: 19.02.2024 10:51
  • Güncelleme: 19.02.2024 10:59
Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. 

Saat 10.45'te meydana gelen deprem, 13.2 km derinlikte gerçekleşti. 

Sarsıntının bazı çevre illerde de hissedildiği kaydedildi. 

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