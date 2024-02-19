Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Saat 10.45'te meydana gelen deprem, 13.2 km derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 19, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Gemlik (Bursa)
Tarih:2024-02-19
Saat:10:45:56 TSİ
Enlem:40.48611 N
Boylam:29.20806 E
Derinlik:13.2 km
Detay:https://t.co/gb3r6XL5nd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Sarsıntının bazı çevre illerde de hissedildiği kaydedildi.
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