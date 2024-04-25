Bursa'da 3 bin 800 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 3 bin 800 litre sahte, kaçak karışım zeytinyağı ele geçirildi.

Bursa Nilüfer'de 3 bin 800 litre kaçak karışım zeytinyağı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın'dan Bursa'ya getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti ve 3 bin 800 litre sahte zeytinyağını yakaladı.

Çalışmalar sonucunda, A.A. (30) ve M.A. (18) isimli şüphelilerin Aydın'dan Bursa'ya bandrolsüz, kaçak karışım zeytinyağı getireceği tespit edildi. Ekipler, şüphelileri Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde durdurdu ve araçta yapılan aramada 3 bin 800 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Zeytinyağlarına el konulurken, şüpheliler "insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretmek" suçundan gözaltına alındı. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.