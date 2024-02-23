Bursa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Bursa'nın Gemlik ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.14'te merkez üssü Bursa'nın Gemlik ilçesi olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin derinliği 10.86 km olarak kaydedildi. Deprem, Gemlik'in yanı sıra Orhangazi ilçesi ile kent merkezinde de hissedildi. Gemlik'te paniğe kapılanların dışarı çıktıkları görüldü.

Depreme ilişkin açıklama yapan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, depremin ardından ekipleri sahada tarama faaliyetleri için görevlendirdiklerini söyledi.

Vali Demirtaş, "Şu ana kadar bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok. Ekiplerimizin sahadaki tarama çalışmaları sürüyor." dedi.

AKTİF FAY KEŞFEDİLMİŞTİ

Üç üniversitenin Bursa’daki aktif fay hatları üzerine yaptığı ortak çalışmada, daha önce haritalarda yer almayan 95 kilometre uzunluğunda Kayapa-Yenişehir Fayı keşfedildiği açıklanmıştı.

Yeni keşfedilen ve 624 yıldır suskun olan fayın, 7.3 büyüklüğünde bir deprem üretebileceği belirtiliyor. Fay hattının geçtiği yerler arasında ise Timsah Arena ile Şehir Hastanesi de bulunuyor.