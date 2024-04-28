Bursa'da alışveriş merkezinde silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Bursa'da bir alışveriş merkezinde silahlı kavga çıktı. Bir kişi yaralanırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güncel 28.04.2024 08:19 Giriş: 28.04.2024 08:19

Güncelleme: 28.04.2024 08:20 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA