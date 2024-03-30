Bursa'da azot yüklü tanker şarampole devrilip patladı: 1 ölü
Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan azot yüklü tanker şarampole devrilip patladı. Kazada sürücü Şener Tokgöz (56) yaşamını yitirdi.
Bursa'nın Kestel ilçesinde şarampole devrildikten sonra patlayıp alev alan azot yüklü tankerin şoförü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Kestel ilçesi Ankara karayolu, Ümitalan mevkisinde meydana geldi.
Şener Tokgöz (56) idaresindeki tanker, Bursa-Ankara kara yolunun Ümitalan Rampası mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafındaki şarampole devrildi.
Devrilmenin etkisiyle tankerde çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Kazada sürücü hayatını kaybetti.
Tokgöz'ün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.