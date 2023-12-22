Bursa'da Bakan Tekin ve ÇEDES protestosuna polis engeli

Bursa'da Eğitim Sen, Eğitim İş ve CHP tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde ÇEDES projesi ve Milli Eğitim Bakanı Tekin'i protesto için düzenlenen açıklama polis tarafından engellendi. Açıklama, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün dışında yapıldı.

Güncel 22.12.2023 21:03 Giriş: 22.12.2023 21:03

Güncelleme: 22.12.2023 21:10 Kaynak: Haber Merkezi

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Bursa'da tarikatları ve cemaatleri sivil toplum kuruluşu olarak gösteren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i ve ÇEDES uygulamasını protesto etmek isteyenlere polis engel oldu. “Laik bilimsel eğitim istiyoruz” demek için Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan kitleye polis engel oldu. Açıklamanın Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde yapılmasına izin vermeyen polis yolun karşısında açıklama yapılmasını istedi. Bir süre Milli Eğitim Müdürlüğü önünde kalarak hem Bakan Tekin’i hem de polis engelini protesto eden eğitim emekçileri daha sonra açıklama yapmak için bahçe dışına çıktı.