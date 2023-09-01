Bursa'da bir erkek, evli olduğu kadını yol kenarında bıçaklayarak öldürdü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Leyla Koca, evli olduğu Hakkı Koca tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yol kenarında tartıştığı Hakkı Koca isimli erkek tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Otomobille seyir halinde olan 53 yaşındaki Hakkı Koca ile evli olduğu 45 yaşındaki Leyla Koca arasında tartışma çıktı.

Hakkı Koca'nın otomobili yavaşlatması sonrasında Leyla Koca, araçtan inip, kaçmaya çalıştı. Peşinden koşan Hakkı Koca, cebinden çıkardığı bıçakla kadını bıçakladı.

Leyla Koca'nın otomobilden inip, kaçmaya başladığı ve eşinin arkasından koştuğu anlar da bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Hakkı Koca çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilerek getirilerek polise teslim edildi.

Hakkı Koca gözaltına alınırken, 4 çocuk annesi kadın kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

TV PROGRAMINDA ÜZERİNE YÜRÜMÜŞ

Leyla ile Hakkı Koca'nın mayıs ayında bir Esro Erol'da isimli TV programına katıldıkları, burada da tartıştıkları öğrenildi.

Hakkı Koca'nın polisteki işlemleri sürerken, Leyla Koca'nın cenazesi bugün Bursa'da toprağa verilecek.