Bursa'da bir evin mutfağına maymun girdi: "Muz ve karpuz verdik"

Bursa'da bir eve giren ve ekipler tarafından yakalanan makak cinsi maymun, koruma altına alındı. Ev sahibi Sümeyye Güleç, "Sağlık durumu iyiydi, evde ne varsa ona verdik. Muz, karpuz, su gibi onun yiyeceği şeyleri verdik" dedi.

Güncel 27.07.2023 17:15 Giriş: 27.07.2023 17:15

Güncelleme: 27.07.2023 17:18 Kaynak: AA

A- A A+