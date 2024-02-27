Bursa'da bir kadın barışmaya zorlandığı erkek tarafından öldürüldü

Bursa'da Tuba Ateşci, bir yıl önce boşandığı ve barışmaya zorlandığı Murat Demir isimli erkek tarafından tabancayla vurularak katledildi. Olayın ardından Demir de tabancayla intihar etti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Murat Demir isimli erkek, barışmaya zorladığı Tuba Ateşçi'yi öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Hacivat Mahallesi C102 Sokak'ta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. 16 Ocak 2023 tarihinde boşanan Murat Demir (49) ile 2 çocuk annesi Tuba Ateşci (41), bir süre sonra yeniden birlikte yaşamaya başladı.

2 gün önce ikili arasında kıskançlık bahanesiyle çıkan tartışmanın ardından Murat Demir evden ayrıldı. Akşam saatlerinde sitenin bahçesine gelen Murat Demir, konuşmak için Tuba Ateşci’yi yanına çağırdı. Kıskançlık bahanesiyle çıkan tartışma sırasında Murat Demir yanında bulunan tabanca ile Ateşci'ye ateş etti. Demir daha sonra aynı silahla kendi başına da ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Demir ile Tuba Ateşci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.