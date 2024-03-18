Bursa'da büyükşehir belediye başkan adayının makam aracı yandı

Bursa'da Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atilla Subaşı’nın park halindeki makam aracı yandı. Yapılan ilk incelemelere göre, yangının elektrik kontağından çıktığı belirlen

Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Atilla Subaşı’nın park halindeki makam aracı alev aldı.

Zaman zaman patlamaların mey ana geldiği araç yangını itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde meydana geldi.

Kent Meydanı’nda bir etkinliğe katılan Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Atilla Subaşı’nın, aracı bir anda alev aldı. Aracının yandığını gören Subaşı ve etkinliğe katılan partililer itfaiyeye haber verirken, bir yandan da yangını büyümeden söndürmeye çalıştı. Ancak zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangında, alevler kısa sürede aracı sardı.

Polis cadde üzerinde önlem alırken, araç çevresinde bulunanları meydana gelen patlamalar nedeniyle uzaklaştırdı.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin çabasıyla yangın söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Yapılan ilk incelemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.