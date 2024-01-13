Bursa'da cinayet davasında mahkemeden sağlık görevlileri hakkında suç duyurusu talebi

Bursa'nın Kestel ilçesinde kayıp ihbarı verildikten 5 gün sonra ormanda vurulmuş olarak bulunan Recep Arı'nın ölümüne ilişkin duruşmada mahkeme heyeti, cinayet delilini önemsemediği gerekçesiyle sağlık görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Bursa’da ormanda vurulmuş halde bulunan Recep Arı cinayetinde sağlık görevlileri hakkında cinayet delilini önemsemedikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasını talep edildi.

Kestel'de Recep Arı (31) 24 Şubat günü eşi Selma Arı ile tartıştıktan sonra av tüfeğini yanına alarak kendisine ait kamyonete binip ortadan kaybolmuştu.

Yakınları genç adamdan bir daha haber alamayarak kayıp başvurusunda bulundu. Arı’yla ilgili kayıp çalışması başlatılırken, köylüler Recep Arı’nın cansız bedenini evine 5 kilometre uzaklıkta Burhaniye Mahallesi’ne bağlı ormanlık alanda vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde, Arı’nın cebinde 4 bin 500 TL para olduğu tespit edilirken, cüzdanı ve cep telefonunu ise bulunamadı. Olaydan hemen sonra soruşturma başlatıldı.

Cinayetin şüphelisi olarak Recep Arı’nın eşi Selma Arı ve Kadir Ilgız (22) gözaltına alındı. Kadir Ilgız’ın ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Selma Arı ile ilişkisi olduğunu söyleyen Kadir Ilgız, Recep Arı’nın öğrenmesiyle birlikte çıkan tartışmada olayın gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu Kadir Ilgız, tutuksuz Selma Arı, Recep Arı'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti taraf avukatlarını ve tanıkları tek tek dinledi.

TEDAVİ EDİLİP RAPOR TUTULMAMIŞ

Kadir Ilgız’ın olay günü bacağında kesi olduğu, sağlık ekiplerinin tedavi ettiği ancak rapor tutmadığı öğrenildi.

Mahkeme heyeti cinayet delili sayılan sanığın bacağındaki kesiyi tedavi etmelerine rağmen rapor tutmayan sağlık görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Mahkeme, Kadir Ilgız’ın tutukluğunun devamına, Selma Arı’nın ise hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek duruşmayı ileri tarihe erteledi.