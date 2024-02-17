Bursa'da halk otobüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 14.30 sıralarında otomobil ile özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle 2’si sürücü 8 kişi yaralandı.
Bursa’da özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.
Kurşunlu Mahallesi’nden aldığı yolcuları İnegöl merkeze taşımakta olan sürücü Selim Dutal yönetimindeki özel halk otobüsü, karşı yönden gelen sürücü Mert Aydemir yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonucu olay yerine 112, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi ve özel hastanelere sevk edildi. Yaralılardan otomobil sürücüsü Mert Aydemir’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.