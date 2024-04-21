Bursa'da iki gün önce kaybolan kadın ormanlık alanda ölü bulundu
Bursa'da evinden 19 Nisan'da ayrıldıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası Hacer Ubuz'un ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.
Kaynak: AA
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan yaşlı kadın ormanlık alanda ölü bulundu.
Orhaneli Koçu Mahallesi'ndeki evinden 19 Nisan'da ayrıldıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası Hacer Ubuz (85) için arama çalışması başlatıldı.
Ekipler, sürdürdükleri çalışmalar sonucu Koçu Mahallesi'ne 2 kilometre mesafede, Çukur mevkisindeki ormanlık alanda kadının cansız bedenini buldu.
Ubuz'un cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.